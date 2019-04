Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet

Viernheim (ots)

Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim haben am späten Samstagabend (06.04.) Geschwindigkeitskontrollen auf der Landesstraße 3111 durchgeführt. Zwischen 22.30 Uhr und 23.40 Uhr überprüften die Polizisten an den Messstellen an der Freiwilligen Feuerwehr und im Bereich der Einmündung zur Alexander-Fleming-Straße insgesamt 20 Fahrzeuge. Lediglich zwei Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs. Der unrühmliche Spitzenreiter hatte 75 km/h auf dem Tacho und muss mit einem Bußgeld sowie einem Punkt in Flensburg rechnen.

