Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Einbruch in Bürogebäude

Bargeld erbeutet

Mehrere Hundert Euro Sachschaden

Erzhausen (ots)

Rund 154 Euro Bargeld haben bislang unbekannte Täter in einem Bürogebäude "Am Dornbusch" erbeutet, als sie sich in der Nacht zum Montag (7.- 8.4.) gewaltsam Zugang in die Räume verschafften. Die Kriminellen schoben ein Rollo hoch und schlugen ein Fenster ein, bevor sie sich auf die Suche nach Wertgegenständen begaben. Dabei verursachten sie einen Schaden von mindestens 500 Euro. Mit ihrem Diebesgut traten sie die Flucht in unbekannte Richtung an. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufnummer 06151/969-0 nehmen die Ermittler alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

