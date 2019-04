Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Augenzeugen nach Unfallflucht gesucht

Cabrio und Audi stoßen zusammen

Darmstadt (ots)

Für den Fortgang der Ermittlungen nach einem Unfall, der sich bereits am Mittwochnachmittag (3.4.) unweit des Kreuzungsbereichs Goethestraße / Ecke Karlstraße ereignete, suchen die Ordnungshüter des 2. Polizeireviers Zeugen, die Hinweise zum Hergang oder dem flüchtenden Fahrer geben können. Aus noch nicht bekannten Gründen stieß dort, gegen 16 Uhr, ein BMW Cabrio, in der Farbe Silber und mit schwarzem Verdeck, auf einen vorausfahrenden Audi. An der hinteren Stoßstange des Audi wurde dabei ein Sachschaden von mindestens 2500 Euro verursacht. Ohne sich um den Schaden zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen, soll der circa 45 Jahre alte BMW Fahrer, mit kurzen, dunklen Haaren und Vollbart, seine Fahrt fortgesetzt haben. Zu diesem Zeitpunkt war er mit einem hellen Pullover bekleidet.

Zeugen des Vorfalls mit sachdienlichen Informationen, werden gebeten, sich bei der Polizei in Darmstadt zu melden (Rufnummer 06151/969-3710).

