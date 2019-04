Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

In den zurückliegenden Tagen haben noch unbekannte Täter ihr Unwesen in einer Erdgeschosswohnung in der Römerstraße getrieben und mutmaßlich nach Wertgegenständen gesucht. Die nach längerer Abwesenheit zurückkehrenden Bewohner bemerkten am Samstagvormittag (6.4.) den verursachten Schaden an ihrer Terrassentür und stießen auf durchwühlte Schränke und Schubladen in ihren Zimmern. Sofort verständigten sie die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen wird der Tatzeitraum bis zum Montag (1.4.) zurückdatiert. Ob und in welchem Umfang die Täter Beute machten ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, welche sich auf Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beziehen. Die Beamten nehmen unter der Rufnummer 06151/969-0 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

