Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Navigationsgerät, Notebook und Tablet aus Auto gestohlen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Auf bislang unbekannte Weise verschafften sich Kriminelle am Sonntag (07.04.) in der Zeit zwischen 6.20 und 8.00 Uhr, Zugang in den Innenraum eines auf dem Parkplatz gegenüber dem Waldschwimmbad abgestellten Ford.

Die Täter ließen anschließend aus dem Kofferraum des Autos ein Notebook, ein Tablet sowie ein Navigationsgerät mitgehen. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden rund 1700 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell