Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einbruch in Optikgeschäft

Diebe flüchten mit Bargeld und mehreren Brillen

Viernheim (ots)

Freitagnacht (05.04.) gegen 0.20 Uhr wurde in ein Ladengeschäft in der Rathausstraße eingebrochen. Bislang unbekannte Täter schlugen die verglaste Eingangstüre ein und verschafften sich somit Zutritt in die Räumlichkeiten. Im Laden durchsuchten die Kriminellen den Kassenbereich, aus dem Bargeld in unbekannter Höhe gestohlen wurde und mehrere Vitrinen, aus denen sie verschiedene Brillen mitnahmen, danach flüchteten die Täter durch die Molitorstraße in Richtung Annastraße.

Der Sachschaden an der Eingangstüre beläuft sich auf ca. 1000,- Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den flüchtenden Tätern oder dem Diebesgut machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei (K21/22) in Heppenheim unter folgender Rufnummer 06252-706-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Dominique Balduff

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: (06151) 969 2413

Fax: (06151) 969 2405

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell