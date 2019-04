Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Unfall im Kreisverkehr

Radfahrer stürzt nach Kollision mit Auto

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Dieburg (ots)

Nach einem Unfall, der sich am frühen Donnerstagmorgen (4.4), im Kreisverkehr der Rheinstraße / Ecke Groß-Zimmerner Straße ereignete, hat die Polizei in Dieburg ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht eingeleitet und sucht dringend Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Ein 30 Jahre alter Mann aus Dieburg fuhr gegen 5.40 Uhr mit seinem Fahrrad in dem Kreisel und wollte in die Groß-Zimmerner Straße abbiegen, als er plötzlich von einem noch unbekannten Auto, das in gleicher Richtung fuhr, touchiert wurde. Der Fahrradfahrer kam zu Fall, blieb zunächst auf der Straße liegen und zog sich, infolge des Sturzes, Prellungen und Schürfwunden zu. Das Fahrrad wurde hierbei beschädigt. Die Schadenssumme ist derzeit noch nicht beziffert. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne nach dem Verletzten zu sehen oder seine Personalien zu hinterlassen.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten, Hinweise zu dem flüchtenden Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dieburg zu melden. Unter der Telefonnummer 06071/9656-0 sind die Beamten zu erreichen.

