Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Einbruch in Seniorenresidenz

Zeugen gesucht

Bickenbach (ots)

Selbst vor einer Seniorenresidenz in der Straße "Auf der Alten Bach" machten Diebe in der Nacht zum Mittwoch (02.-03.04.) nicht Halt. Über ein Fenster gelangten die Täter in den Versorgungsbereich der Residenz. Bei der anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten erbeuteten sie Bargeld sowie einen Computer im Gesamtwert von über 200 Euro. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, bleibt derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Hinweise zum Verbleib des Computers geben? Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell