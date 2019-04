Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Vorfahrt genommen, dann geflüchtet

64521 Groß-Gerau (ots)

Am Mittwoch (03.04.) um 11.40 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich Wilhelm-Seipp-Straße Ecke Europaring ein Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen befuhr eine Autofahrerin mit einem roten Fahrzeug den Europaring in Richtung Polizeistation Groß-Gerau. An der abknickenden Vorfahrtsstraße der Wilhelm-Seipp-Straße missachte sie die Vorfahrt eines anderen Autofahrers. Dieser musste stark abbremsen, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Das nachfolgende Auto konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Auto. An den beiden beschädigten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 1100 EUR. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 entgegen.

