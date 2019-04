Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Odenwaldkreis/Mossautal: Polizei informiert Biker am Marbach-Stausee

Odenwaldkreis/Mossautal (ots)

Am Freitag (05.04.), in der Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr, informieren Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen auf dem Parkplatz am Marbach - Stausee, an der Bundesstraße 460, interessierte Motorradfahrer zu motorradspezifischen Themen und geben Hinweise zur aktuellen Präventionskampagne der Hessischen Polizei "Du hast es in der Hand".

Neben den besonderen Unfallgefahren der Region, ist auch die Vermeidung von Lärm ein wichtiges Thema, über das die Polizei die Biker informieren möchte.

Dazu bringen die Polizisten hilfreiches Informationsmaterial mit und die Mitarbeiter stehen vor Ort für Fragen und Gespräche zur Verfügung.

Die Ordnungshüter würden sich über ein reges Interesse sehr freuen!

