Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Polizei ermittelt wegen zwei kleineren Bränden

Viernheim (ots)

In Viernheim kam es am Dienstagnachmittag (02.04.) zu gleich zwei kleineren Bränden. Ein am Kirschenweg gelegenes Waldstück, gegenüber des Waldfriedhofs, stand gegen 16.50 Uhr in Flammen. Die circa 10 Quadratmeter große Fläche fing aus bislang ungeklärten Gründen zu brennen an. Zuvor haben Waldarbeiter gegen 15 Uhr mitten im Wald eine ebenfalls circa 10 Quadratmeter große, brennende Fläche festgestellt. In beiden Fällen konnte das Feuer gelöscht werden. Weshalb es zu den Bränden kam und ob es einen Zusammenhang gibt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K10) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

