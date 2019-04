Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg

A 60: Stau nach Unfall

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Am Dienstag (02.04.19) kam es gegen 16:55 Uhr im Berufsverkehr auf der Weisenauer Brücke in Fahrtrichtung Mainz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem VW Golf. Beim Fahrstreifenwechsel kollidierte der Lastwagen seitlich mit dem Auto und schob diesen teilweise auf die rechte Fahrbahnbegrenzung. Die Fahrerin aus Mainz wurde dabei leicht verletzt. Durch die Sperrung der rechten und mittleren Fahrspur kam es auf der Autobahn 60 zu einem Stau bis in den Bereich der Autobahn 67 bei Rüsselsheim und rund um das Rüsselsheimer Dreieck. Aktuell dauern die Bergungsmaßnahmen und Verkehrsbehinderungen noch an, dürften aber bald abgeschlossen sein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

