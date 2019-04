Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Gestohlenes Mountainbike im Internet zum Verkauf angeboten - Festnahme

Mörfelden/Groß-Gerau (ots)

Einer jungen Frau wurde am Samstag (30.03.) in der Westendstraße in Mörfelden das Mountainbike vom Hof gestohlen. Vom Täter fehlte anschließend jede Spur.

Ein Bekannter der Geschädigten recherchierte daraufhin im Internet und fand das gestohlene Rad in einem Verkaufsinserat. Man kontaktierte den Anbieter, äußerte Kaufinteresse an dem angebotenen Drahtesel und vereinbarte sich zu treffen. Natürlich nicht, ohne vorher die Polizei zu informieren.

Beim "Verkauf" im Bereich des Bahnhofs Dornberg in Groß-Gerau nahmen die Ordnungshüter am Montag (01.04.) dann einen 18 Jahre alten Mann aus Frankfurt fest, stellten das gestohlene Mountainbike, das er zum Verkauf mitgebracht hatte, sicher und übergaben es auch umgehend wieder an die Besitzerin.

Der 18-Jährige, bei dem die Beamten zudem eine kleine Menge Haschisch sowie eine Gaspistole fanden, für die er keine Erlaubnis hatte, wird sich nun einem Strafverfahren wegen Diebstahls, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz zu verantworten haben. Zudem prüfen die Beamten, ob der junge Mann noch für weitere, gleichgelagerte Taten in Betracht kommt.

