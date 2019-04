Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Grauer Fiat Panda beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (29.03.2019), 22:30 Uhr und Samstag (30.03.2019) 14:30 Uhr wurde in Darmstadt ein geparkter, grauer Fiat Panda beschädigt. Das Auto stand in der Alicenstraße in Höhe der Hausnummer 22. In dieser Zeit touchierte ein unbekanntes Fahrzeug die Beifahrerseite des Fiats und beschädigte ihn im vorderen Bereich. Anschließend flüchtete der Fahrzeugführer, ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Polizei sucht Unfallzeugen oder Personen, die einen Hinweis auf dieses Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151 969-3610. gefertigt: POK Leppig

