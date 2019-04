Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Auto auf Parkplatz aufgebrochen

Kriminelle lassen Handtasche mitgehen

Wald-Michelbach (ots)

Im Ortsteil Ober-Schönmattenwag haben Kriminelle im Laufe des Sonntags (31.03.) ein geparktes Auto aufgebrochen und eine zurückgelassene Handtasche entwendet. Zwischen 14.30 Uhr und 15.40 schlugen die bislang noch unbekannten Täter die Seitenscheibe einer Beifahrertür ein, gelangten in den Innenraum und klauten eine dort abgelegte Damentasche samt Bargeld, Smartphone und persönlicher Dokumente. Das Auto war im Tatzeitraum auf einem Parkplatz im Bereich des Waldlehrpfades an der Kreisstraße 37 abgestellt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim zu melden (06252/706-0).

