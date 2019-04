Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Kriminelle gehen leer aus

Zeugen nach zwei Einbruchsversuchen gesucht

Biblis (ots)

Bislang noch unbekannte Täter hatten es im Laufe des Wochenendes auf zwei Einfamilienhäuser in der Kolpingstraße und Neue Friedhofstraße abgesehen. Sie machten jedoch keine Beute. Die Einbruchsspuren am Küchenfenster sowie der Terrassentür wurden am Sonntagmittag (31.03.) von Zeugen bemerkt und der Polizei gemeldet. Nach ersten Ermittlungen liegt ein Tatzusammenhang nahe. Der Tatzeitraum reicht bis etwa 13 Uhr am Vortag zurück. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt das Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kripo entgegen (06252/706-0).

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

