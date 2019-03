Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Erdaushub transportiert/Unternehmern drohen Bußgelder

Darmstadt (ots)

Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen wurden am Donnerstag (28.03.) in Darmstadt in der Georg-Ohm-Straße auf eine Baustelle aufmerksam, von der Erdaushub mit mehreren Traktorgespannen abgefahren wurde. Insgesamt wurden drei dieser Fahrzeugkombinationen in der Nähe der Baustelle einer Kontrolle unterzogen. Bei Zweien wurden schwere Mängel festgestellt, die zur Untersagung der Weiterfahrt im gewerblichen Güterverkehr führten.

So fuhr ein Transportunternehmen aus dem Wetterauskreis den Erdaushub ohne im Besitz einer erforderlichen Transportgenehmigung zu sein. Zudem fehlte die Güterhaftpflichtversicherung.

Ein Unternehmen aus Unterfranken setzte eine Zugmaschine mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h ein. Somit hätte in dem Fahrzeug ein digitaler Fahrtenschreiber verbaut sein müssen. Dies war nicht der Fall. Der Fahrer war zudem nicht im Besitz einer Fahrerkarte und konnte somit bei der Verkehrskontrolle seine Lenk- und Ruhezeit nicht nachweisen.

Beiden Unternehmern drohen nun empfindliche Bußgelder

