Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch

Lampertheim: Navis und Airbags im Visier von Dieben

Zeugen gesucht

Lorsch / Lampertheim (ots)

Auf fest eingebaute Navigationssysteme und Airbags in Fahrzeugen hatten es Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (28.03.2019) abgesehen. Bei gleich fünf Autos gelang es den Dieben unbemerkt, jeweils eine Scheibe einzuschlagen und im Anschluss ihre Beute auszubauen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Betroffen waren in allen Fällen Fahrzeuge der Marke BMW. Diese waren im Zypressenweg, im Tamarisweg, in der Heinrich-von-Gagern-Straße und in der Ahornstraße in Lorsch, sowie in der Richard-von Weber-Straße in Lampertheim abgestellt. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen in allen Fällen übernommen. Zeugen, die in den betroffenen Straßen verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu melden.

