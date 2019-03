Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kupferdächer und Wasserzapfstellen entwendet

Darmstadt (ots)

Die Kupferdächer von Urnenwänden und drei weitere Wasserzapfstellen haben noch unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch (26.-27.3.) auf dem Gelände des Waldfriedhofes entwendet. Nach ersten Erkenntnissen dürfte sich der Wert des Diebesgutes auf mehrere Tausend Euro belaufen. Bereits in der vergangenen Woche war der Friedhof von Kriminellen heimgesucht worden (wir haben berichtet). Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht ist Gegenstand der Ermittlungen. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise, nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt, unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4222341

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell