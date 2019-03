Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Wer erkennt sein Fahrrad?

Bensheim (ots)

Seit Ende Januar 2019 sucht die Polizei in Bensheim nach dem rechtmäßigen Fahrradbesitzer eines schwarzen Mountainbikes der Marke GT, Modell "Backwoods". Das Zweirad wurde im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes an der Bushaltestelle eines Krankenhauses in der Rodensteinstraße aufgefunden und sichergestellt. Drei junge Männer hatten das Rad dort zurückgelassen, nachdem sie zuvor in Streit geraten waren. Zu der Herkunft erzählten die Streitenden unterschiedliche und widersprüchliche Geschichten. Keine ist bislang glaubhaft. Die Beamten in Bensheim gehen eher davon aus, dass das Fahrrad aus einem Diebstahl stammen könnte.

Bis zum heutigen Tag hat sich kein rechtmäßiger Eigentümer gemeldet. Die Ordnungshüter der Polizei in Bensheim fragen: Wer erkannt sein Velo auf dem Bild? Wer kann Hinweise zu dem Besitzer oder der Herkunft des Fahrrades geben?

Unter der Rufnummer 06251/8468-0, können sich Zeugen oder der Eigentümer, bei der Polizeistation in Bensheim melden.

