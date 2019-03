Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Parfum gestohlen und ertappt

Ladendieb in Untersuchungshaft

Darmstadt (ots)

Mithilfe eines aufmerksamen Mitarbeiters konnte die Polizei am Dienstagabend (26.3.) einen Ladendieb in einem Einkaufszentrum in der Rheinstraße festnehmen. Als der Kriminelle, gegen 18 Uhr, den Markt mit seiner Beute, ohne zu bezahlen verlassen wollte, wurde er von dem Angestellten gestellt und bis zum Eintreffen der Streife festgehalten. Neben einer offenbar präparierten Tasche, hatte 38-jährige Mann bei seiner Festnahme mehrere Flaschen Parfum, im Wert von über 660 Euro, aus dem Laden bei sich. Im Rahmen der Ermittlungen zeigte sich, dass der Beschuldigte derzeit keinen festen Wohnsitz hat. Er musste die Beamten zur Wache begleiten und die Nacht im Gewahrsam verbringen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige noch am folgenden Mittwochmorgen, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt, dem Haftrichter vorgeführt. Dieser schickte den 38-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell