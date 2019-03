Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: 18-Jähriger nach Alleinunfall schwer verletzt

Reichelsheim (ots)

Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer wurde bei einem Alleinunfall am Sonntagnachmittag (24.03.) schwer verletzt. Der Reichelsheimer befuhr gegen 14.20 Uhr mit seinem Kraftrad den Krautweg. An der Kreuzung mit der Sudetenstraße versagten nach derzeitigen Ermittlungen die Bremsen, weshalb er in der Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, zu Fall kam und gegen eine Kirchenmauer krachte. Der 18-Jährige musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Zweirad entstand Totalschaden. Eine Überprüfung ergab, dass der Heranwachsende keine gültige Fahrerlaubnis hat und das Kraftrad nicht zugelassen ist. Der Fahrer muss sich deshalb jetzt in einem Verfahren strafrechtlich verantworten.

