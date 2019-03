Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Stromverteiler aus Lagerhallen gestohlen/10.000 Euro Schaden

Gernsheim (ots)

In zwei im Bau befindlichen Lagerhallen in der Mainzer Straße kappten Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag (23.03.) und Montag (25.03.) die Stromzuleitung und demontierten anschließend zehn an Betonträgern angebrachte Stromverteiler.

Die Täter richteten hierbei insgesamt einen Schaden von rund 10.000 Euro an.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0 zu melden.

