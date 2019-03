Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrrad weggeworfen

Strafverfahren nach Kontrolle eingeleitet

Darmstadt (ots)

Zivilfahnder der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg haben in der Nacht zum Sonntag (23.-24.3.) zwei mutmaßliche Fahrraddiebe am Ostbahnhof, in der Landgraf-Georg-Straße /Ecke Froschweg festgenommen.

Gegen 24 Uhr fielen den Beamten die jungen Männer auf, die beim Erblicken der Zivilstreife, ein Fahrrad über eine Verkehrsinsel warfen und zügig in Richtung Woog davonliefen. Im Froschweg wurde das Duo, zusammen mit einem weiteren männlichen Begleiter angetroffen und einer Kontrolle unterzogen.

Im Rahmen der Überprüfung konnten der 17 und 18 Jahre alte Beschuldigte keine schlüssigen Angaben zur Herkunft des Fahrrades machen. Zudem stellten die Beamten geringe Mengen Haschisch und Ecstasy in den Jacken der Tatverdächtigen sicher. Die beiden jungen Männer, aus Ober-Ramstadt und Mühltal, mussten die Polizisten zur Wache begleiten. Dort wurden sie nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen.

In gleich mehreren Verfahren, unter anderem wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls, werden sich beide zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell