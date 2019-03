Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Augenzeuge nach Unfall in Gervinusstraße gesucht

Darmstadt (ots)

Für den Fortgang der Ermittlungen, suchen die Beamten des 1.Polizeireviers, Augenzeugen eines Unfalls, der sich bereits am Donnerstag (14.3.) ereignete.

Laut ersten Zeugenaussagen, soll ein noch unbekannter Mann am Donnerstagnachmittag, in der Zeit zwischen 13.15 Uhr und 13.30 Uhr, in der Gervinusstraße / Ecke Kiesstraße, einen silbergrauen Mercedes, aus noch nicht bekannten Gründen geschoben haben. Beim Schieben des Autos stieß der zirka 1,80 Meter große und schlanke Mann mit dem Mercedes gegen einen parkenden schwarzen Opel. Dadurch wurde der Opel beschädigt. Der Sachschaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Hinter dem schiebenden Mann soll sich ein weiteres Auto befunden haben, dessen Fahrer mutmaßlich als wichtiger Augenzeuge des Unfallhergangs in Betracht kommt.

Die Polizei sucht diesen Fahrer und weitere Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten und Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-3610, bei dem 1.Polizeirevier zu melden.

