Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Streit endet mit kaputter Windschutzscheibe

Wer hat die Tat beobachtet?

Erzhausen (ots)

Einen Sachschaden von mehreren hundert Euro verursachte ein 18-jähriger Mann aus Langen am Samstagabend (23.03.), als er gegen 20 Uhr mit einem Hammer auf die Windschutzscheibe eines Autos einschlug. Die Tat ereignete sich auf einem Parkplatz am Bahnhof in der Ostendstraße, in Höhe der dortigen Bushaltestelle. Der 20-jährige betroffene Autofahrer aus Darmstadt fuhr darauf umgehend zur Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gipfelte ein zurückliegender Streit zwischen den beiden jungen Männern in dieser Sachbeschädigung. Bereits zuvor soll es zwischen den beiden Männern über einen längeren Zeitraum zu Provokationen, die im privaten Bereich liegen, gekommen sein. Gegen den 18-Jährigen haben die Beamten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Der 20-Jährige sowie weitere Insassen des Autos kamen mit dem Schrecken davon.

Die Beamten des 3. Polizeireviers in Darmstadt suchen Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-3810 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell