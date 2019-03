Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal-Nieder-Ramstadt: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in einen Einkaufsmarkt

Mühltal (ots)

Über das Dach stiegen Samstagnacht (23.03.) in der Zeit zwischen 22.30 Uhr und 23.30 Uhr Diebe in einen Einkaufsmarkt in der Rheinstraße ein. Aus dem Verkaufsraum entwendeten die Kriminellen eine bislang unbekannte Anzahl an Zigaretten und flüchteten anschließend unerkannt. Wie hoch der Gesamtschaden ausfiel, werden die weiteren Ermittlungen zeigen.

Die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Wer die Tat beobachtet hat oder Angaben zum Verbleib der Zigaretten machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

