Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung

Groß-Umstadt (ots)

Ein Treffen zwischen mehreren Jugendlichen und Heranwachsenden in der Pfälzer Gasse endete am Samstagabend (23.03.) gegen 19.30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine größere Gruppe griff drei Männer aus Roßdorf und Groß-Umstadt, im Alter von 14, 17 und 24 Jahren, an und schlugen und traten auf sie ein. Das Trio trug leichte Verletzungen davon. Anschließend flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach der Gruppe verlief ohne Erfolg.

Wer diese Tat beobachtet hat oder wer Hinweise zu der Personengruppe geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 bei der Polizei in Dieburg zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell