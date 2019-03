Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Festnahme nach Ruhestörung

Seeheim-Jugenheim (ots)

Wegen einer Ruhestörung wurde eine Streife der Polizeistation in Pfungstadt am Freitagabend (22.03.) gegen 23 Uhr auf das Schulgelände im Weedring gerufen. Dort trafen die Beamten auf einen 20-jährigen Mann aus Alsbach-Hähnlein, der den Ordnungshütern während der Kontrolle aggressiv gegenübertrat. Plötzlich griff der 20-Jährige die Polizisten ohne erkennbaren Grund an, die ihn daraufhin festnahmen. Ein anschließender Atemalkoholtest bei dem Angreifer ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Die Nacht endete für den polizeibekannten Raufbold im Gewahrsam der Polizei.

Der 20-Jährige muss sich jetzt wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

