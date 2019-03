Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt-Bobstadt: Fensterscheibe eingeschlagen

Zeugen gesucht

Bürstadt-Bobstadt (ots)

Offenbar gestört wurden noch unbekannte Täter am Samstagnachmittag (23.3.), als sie versuchten in ein Einfamilienhaus in der Straße "In der Hainlache" einzusteigen. In der Zeit zwischen 15.15 Uhr und 15.30 Uhr schlugen die Täter ein Fenster des Anwesens ein, ließen jedoch aus noch nicht bekannten Gründen davon ab, die Räume zu betreten. Möglicherweise konnten die Kriminellen auf dem Grundstück von Zeugen beobachtet werden?

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06206/9440-0 ist die ermittelnde Kripo in Heppenheim zu erreichen.

