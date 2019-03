Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auseinandersetzung an Straßenbahnhaltestelle

Darmstadt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (24.3.) gerieten vier junge Männer aus noch nicht bekannten Gründen an der Straßenbahnhaltestelle "Prinz-Emil-Garten" in Streit. Infolge der Auseinandersetzung wurde ein 25-Jähriger aus Darmstadt von drei mutmaßlichen Kontrahenten ins Gesicht und gegen den Oberkörper geschlagen. Nach ersten Erkenntnissen zog sich der Darmstädter dabei leichte Verletzungen zu. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizisten suchte das Trio in Richtung Donnersbergring das Weite. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 von den Beamten der Ermittlungsgruppe-City entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell