POL-DA: Darmstadt: Erheblicher Sachschaden nach Einbruch in Parkhaus

Diebe entwenden Sicherungen

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagabend (24.3.), 20 Uhr und Montagmorgen (25.3.), 6.45 Uhr, haben Kriminelle ihr Unwesen in einem Parkhaus in der Wilhelminenpassage getrieben und durch ihr gewaltsames Vorgehen einen erheblichen Sachschaden von mindestens 9000 Euro verursacht.

Auf noch unbekannten Weise betraten die Täter das Gebäude und hebelten im ersten Untergeschoss die Tür eines Sicherungsraumes auf. Dort entwendeten die Diebe zahlreiche, sogenannte Vorschaltsicherungen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte sich der Wert der Beute auf mehrere Hundert Euro belaufen. Auch im zweiten und dritten Untergeschoss versuchten die Täter die Sicherungstüren aufzubrechen. Hier scheiterten sie glücklicherweise bei ihrem Vorhaben und traten die Flucht an.

Die Polizei in Darmstadt (EDC) ist mit dem Fall betraut und nimmt alle sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

