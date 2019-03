Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Sperrmüll gerät in Brand

Müllunterstand beschädigt

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Teile von Sperrmüll sind am Samstagabend (23.3.) in Flammen aufgegangen. Gegen 20.40 Uhr entdeckten Anwohner der Esselbornstraße das Feuer in dem Unterstand von Abfallbehältern und verständigten die Polizei. Bevor die Flammen von der Feuerwehr gelöscht werden konnten, beschädigten diese das Holzgerüst des Unterstandes. Insgesamt wurde dabei ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Laut Zeugenaussagen sollen sich in dem Bereich und vor dem Geschehen, eine größere Personengruppe aufgehalten haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein vorsätzliches Inbrandsetzen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt die Kripo in Darmstadt entgegen (06151/969-0).

