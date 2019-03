Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Einbruch in Cafe/Marmorkuchen erbeutet

Raunheim (ots)

Einen Marmorkuchen und rund 150 Euro Bargeld erbeuteten Kriminelle in der Zeit zwischen Samstag (23.03.), 14.00 Uhr und Sonntag (24.03.), 6.00 Uhr, bei einem Einbruch in ein Cafe in der Bahnhofstraße.

Die Täter hebelten zunächst ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Sie verursachten zudem durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden von zirka 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

