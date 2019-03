Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Vier Reifen aufgeschnitten

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Eine böse Überraschung erlebte die Autobesitzerin eines grauen BMW am Samstagvormittag (23.3.), als sie zu ihrem, auf einem Kundenparkplatz in der Otto-Röhm-Straße, abgestellten Fahrzeug, zurückkehrte. Bislang noch unbekannte Täter hatten offenbar ihre Abwesenheit ausgenutzt und alle vier Reifen des Autos zerschnitten. Dabei verursachten sie einen Schaden von rund 270 Euro. Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung haben die Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe (3. Polizeirevier) ein Verfahren eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen grenzen die Ordnungshüter die Tatzeit zwischen Freitagnachmittag (22.3.), 15.30 Uhr und dem Folgetag, 11 Uhr, ein. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen dort beobachtet haben oder Hinweise zu den Vandalen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-3810).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell