Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach-Wersau/ Groß-Bieberau: Geklaut - beschädigt - zurückgelassen

Kripo ermittelt nach Oldtimer-Diebstahl

Brensbach (ots)

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erbach ermittelt nach Dieben, die in Wersau einen Oldtimer gestohlen und beschädigt haben. Das Auto konnte am Donnerstagmorgen (21.3.), einige Kilometer weiter im Steinbruch in Groß-Bieberau, wieder aufgefunden werden. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden liegt bei etwa 10.000 Euro.

Für die Tat gelangten die Täter am Mittwochabend (20.3.) auf das Gelände einer Autowerkstatt in der Brensbacher Straße. Dort schlossen sie den Oldtimer kurz. Beim Rangieren stieß der rote Geländewagen aus dem Jahr 1960 gegen einen betriebseigenen Lastwagen und das elektrische Eingangstor. Die Fahrt endete aus noch nicht bekannten Gründen im Steinbruch in Groß-Bieberau.

Wer den roten Oldtimer mit schwarzen Applikationen gesehen hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wendet sich bitte unter der 06062 / 9530 an die Beamten.

