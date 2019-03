Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Linker Außenspiegel abgerissen

Polizei sucht nach Unfallflucht silberfarbenen Mercedes

Heppenheim (ots)

Am Donnerstag (21.03.) kam es gegen 12:45 Uhr, auf der Bundesstraße 460, von Mitlechtern nach Kirschhausen, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem weißen Lkw und einem silberfarbenen Mercedes Benz Kombi. Im Linkskurvenbereich, vor der Ausfahrt nach Mittershausen, geriet der Mercedesfahrer soweit in den Gegenverkehr, dass er die Begrenzungsleuchte vom Laster touchierte. Der linke Außenspiegel des Mercedes wurde dabei abgerissen. Der Fahrer hielt nicht an, sondern fuhr weiter in Richtung Mitlechtern

Der zwischen 60 und 70 Jahre alte Fahrer hat kurze graue Haare. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass es sich um eine E-Klasse handelt.

Die Polizei sucht weitere Unfallzeugen oder Personen, die einen Hinweis auf den geflüchteten Fahrer des silberfarbenen Mercedes Kombis geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation Heppenheim, Telefon 06252/706-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell