POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Harley-Davidson (DA-A 81) aus Garage gestohlen

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Zwischen Mittwochvormittag (20.3.), 11 Uhr und Donnerstagmorgen (21.3.), 10 Uhr, geriet ein Motorrad, abgestellt in einer verschlossenen Garage in der Thüringerstraße, in den Fokus Krimineller. An dem silber-schwarzen Kraftrad, vom Hersteller Harley-Davidson, war, zum Zeitpunkt des Diebstahls, das Kennzeichen (DA-A 81) angebracht.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt alle sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

