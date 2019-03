Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal/ Nieder-Ramstadt: Versuchter Einbruch in Kiosk

Zeugen gesucht

Mühltal (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (20.-21.3.) haben noch unbekannte Täter ihr Unwesen in der Straße "Am Bahnhof" getrieben und die Scheibe eines Kiosks auf dem Bahnhofsgelände eingeschlagen. Offenbar versuchten die Kriminellen auf diesem Weg in den Verkaufsraum zu gelangen. Aus noch nicht bekannten Gründen, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe der Ober-Ramstädter Polizei ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten, unter der Rufnummer 06154/6330-0, in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Südhessen

