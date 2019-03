Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Vollsperrung der Frankfurter Straße nach Verkehrsunfall

Dieburg (ots)

Am Donnerstagmorgen (21.03.) musste die Frankfurter Straße, in Richtung Münster, nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Radlader und einem Auto, für knapp eine Stunde gesperrt werden. Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr, als der 20-jährige Fahrer eines Opel Astra den am Straßenrand stehenden Radlader überholen wollte. In Höhe der auf dem Radweg eingerichteten Baustelle, drehte sich die Schaufel des Radladers auf die Fahrbahn und stieß gegen das Auto. Der 20-Jährige Mann am Steuer und seine 35-jährige Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die Vollsperrung konnte nach einem Kraneinsatz gegen 8.20 Uhr wieder aufgehoben werden. Der Sachschaden wird nach derzeitigen Ermittlungsstand auf über 15.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell