Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Kriminelles Quartett flüchtet mit Getränkemarktkasse/Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Mörfelden-Walldorf (ots)

Unter dem Vorwand, Fragen zu vor einem Getränkemarktmarkt am Tizianplatz gelagerter Ware zu haben, lockten vier Kriminelle am Mittwochabend (20.03.) gegen 21.00 Uhr eine Angestellte des Marktes nach draußen. Während drei Männer die Frau ablenkten, ging ein Täter zurück in den Supermarkt und riss das Geldfach der Kasse mit Gewalt aus der Halterung. Mit etwa 2000 Euro Beute flüchteten die vier Männer anschließend vom Tatort.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei später vier Tatverdächtige im Alter zwischen 27 und 38 Jahren vorläufig festnehmen. Sie werden sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls zu verantworten haben.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell