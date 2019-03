Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Drei Autos in einer Nacht aufgebrochen

Eppertshausen (ots)

Gleich drei Fahrzeuge wurden in der Nacht zum Mittwoch (19.-20.03.) durch Kriminelle aufgebrochen, indem eine Scheibe eingeschlagen wurde. Aus den Autos, die in den Straßen "Am Lerchesberg", "Im Failisch" und in der Sudetenstraße geparkt waren, entwendeten die Diebe Lenkräder, Airbags und Navigationssysteme im Gesamtwert von mehreren 1000 Euro. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt prüft einen Tatzusammenhang und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell