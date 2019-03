Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brombachtal/ Langenbrombach: Fiat Ducato beschädigt

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Brombachtal (ots)

Am Mittwoch (20.3.) zwischen 16:45 Uhr und 17:15 Uhr wurde in der Oberdörfer Straße in Langenbrombach ein abgestellter roter Fiat Ducato beschädigt. Ein bisher unbekannter Verursacher hinterließ Schäden am linken Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu dem Unfallbeteiligten geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062 / 9530 bei der Polizeistation Erbach zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell