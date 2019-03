Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Polizei ermittelt gegen Jugendliche nach Messereinsatz

Groß-Zimmern (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Montagabend (18.03.) zwischen mehreren Jugendlichen, konnte die Polizei aus Dieburg einen schnellen Ermittlungserfolg verzeichnen und keine 24 Stunden nach der Tat zwei Tatverdächtige, im Alter von 15 und 16 Jahren, vorläufig festnehmen. Kurz nach 21 Uhr gerieten zwei Gruppen von Jugendlichen auf einem Parkplatz in der Waldstraße aus bislang ungeklärten Gründen aneinander. Während des anschließenden Faustkampfs wurden zwei 15-Jährige durch Schnitte an den Beinen und am Unterarm verletzt. Die Täter ergriffen daraufhin die Flucht. Die beiden Verletzten mussten ihre Schnittwunden im Krankenhaus behandelt lassen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es bei den Schnittwunden um leichte Verletzungen.

Die noch am Abend eingeleiteten Ermittlungen brachten die Beamten auf die Spur des einen Tatverdächtigen, der noch am selben Abend zu Hause festgenommen werden konnte. Nachdem dieser am Dienstagmorgen (19.03.) in der Schule fehlte, meldete sich der zweite Tatverdächtige bei der Polizei. Dieser steht im Verdacht die beiden 15-Jährigen mit einem Messer geschnitten zu haben. Was die Auseinandersetzung auslöste, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Die Polizei in Dieburg sucht für den Fortgang der Ermittlungen noch weitere Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden

