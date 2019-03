Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt

Griesheim: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Darmstadt / Griesheim (ots)

Im Laufe des Dienstagabends (19.03.) haben Polizeikräfte im Stadtgebiet sowie parallel in Griesheim Verkehrskontrollen durchgeführt. Insgesamt stoppten die Polizisten 63 Autos sowie 75 Fahrradfahrer und überprüfte 156 Personen. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag im Bereich des City-Rings sowie auf der Rheinstraße, Hochschulstraße und im Schlossgraben. In Griesheim konzentrierte sich der Einsatz auf den Nordring. Wegen festgestellten Verstößen, unter anderem wegen nicht angelegten Sicherheitsgurten oder nicht vorhandener Beleuchtungseinrichtung am Rad, erhoben die Beamten Verwarnungsgelder oder leiteten Bußgeldverfahren ein. Auf Bürgergespräche setzten die Einsatzkräfte hingegen bei Fußgängern und Radfahrern, die den City-Ring auf Höhe der Pädagogstraße überquerten. Zwei Drogenvortests sowie 11 Atemalkoholkontrollen verliefen negativ. Der Einsatz, der auch von Mitarbeitern der Kommunalpolizei unterstützt wurde, ging bis in die späten Abendstunden.

