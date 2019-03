Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent/ Unter-Sensbach: Einbrecher nimmt Reißaus

Oberzent (ots)

Überrascht über die Heimkehr der Hausbewohner nahm am frühen Sonntag (17.3.) ein Einbrecher im Sepps Weg in Unter-Sensbach Reißaus. Als die Familie gegen 2.20 Uhr auf den Hof fuhr, flüchtete ein Unbekannter aus dem Kellerabgang in Richtung Sensbachtaler Straße. Der dunkel bekleidete Mann hatte zuvor versucht die Haustür aufzubrechen.

Wer den Mann bemerkt hat, wie er zu Fuß oder mit einem Fahrzeug ins Sensbachtal gekommen ist, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erbach. Telefon: 06062 / 9530.

