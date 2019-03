Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Sogenannter "Harvester" schwer beschädigt

Griesheim (ots)

In einem an die Goethestraße angrenzenden Waldstück wurde in der Nacht von Donnerstag (14.03.) auf Freitag (15.03.) die Arbeitsmaschine eines mittelhessischen Forstbetriebs schwer beschädigt. Unbekannte Täter durchschnitten das Hauptstromkabel an dem Fahrzeug der Marke John Deere, wodurch Teile der Elektronik zerstört wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro.

Bei einem "Harvester" handelt es sich um eine schwere Waldmaschine, mit der sowohl Bäume gefällt, als auch entastet und je nach Hersteller und Typ sogar für den Abtransport zugeschnitten werden können.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Griesheim unter der Rufnummer 06155 / 8385-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Daniel Vollmer

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: (06151) 969 2414

Fax: (06151) 969 2405

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell