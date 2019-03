Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Werkstatt

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Nach dem Einbruch in die Räumlichkeiten einer Kraftfahrzeugwerkstatt hat die Kriminalpolizei in Darmstadt die Ermittlungen aufgenommen. Zwischen Mittwochabend (13.03.) und Donnerstagmorgen (14.03.) waren bislang noch unbekannte Täter in das Anwesen in der Bismarckstraße eingedrungen. Hier brachen zwei Schränke gewaltsam auf und entwendeten mehrere Radsätze sowie Werkzeug im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Der Einbruch wurde um 8.20 Uhr bemerkt, der Tatzeitraum reicht bis 18.30 Uhr am Vorabend zurück. Aufgrund des Umfangs der Beute dürften die Kriminellen ein Auto zum Abtransport genutzt haben. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

