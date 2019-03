Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Mit Rettungshubschrauber in Klinik

Bewohner bei Brand in Reihenmittelhaus verletzt

Groß-Zimmern (ots)

Bei einem Brand in Groß-Zimmern ist am Donnerstagnachmittag (14.03.) der 66 Jahre alte Mann verletzt worden. Gegen 13.50 Uhr verständigten Zeugen Polizei und Feuerwehr. In der Maximilian-Kolbe-Straße war ein Feuer in einem Reihenmittelhaus ausgebrochen. Alarmierte Wehren begannen umgehend mit der Brandbekämpfung. Ersten Ermittlungen zufolge erlitt ein 66-jähriger Bewohner eine Rauchgasvergiftung. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Da die Flammen auch die benachbarten Häuser in Mitleidenschaft zogen, wurden diese vorsorglich evakuiert. Derzeit dauern die Löscharbeiten der Feuerwehr noch an. Über die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens oder die Ursache des Brandausbruchs können bisher noch keine Aussagen gemacht werden. Das Kommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell