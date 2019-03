Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Zigarettenautomat im Fokus von Kriminellen

Dringend Zeugen gesucht

Alsbach-Hähnlein (ots)

Ein Zigarettenautomat bei einem Sportgelände in der Weilerstraße geriet in der Nacht zum Mittwoch (12.03.-13.03.) in das Visier von Kriminellen. Gegen 9 Uhr stellte ein Zeuge die massiven Beschädigungen an der Hauswand fest, an welcher der Automat befestigt war. Am Vorabend gegen 21 Uhr konnten noch keine Beschädigungen wahrgenommen werden. Über die Höhe des Sachschadens oder der Beute können nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06157/9509-0 bei den Beamten in Pfungstadt zu melden.

